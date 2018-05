Zeker acht doden door busongeluk in India

Ⓒ YouTube

NEI-NETI - Door een busongeluk in het noorden van India zijn zondag ten minste acht mensen om het leven gekomen. Elf anderen raakten gewond, van wie een aantal levensgevaarlijk. Een ooggetuige vertelde in de krant The Hindu dat het voertuig van de weg af schoot doordat een as brak. Het rolde van de berg af en belandde op zijn dak.