Kuipers: geen Moderna-vaccin voor jonge kinderen

Kuipers neemt daarmee een eerder advies van de Gezondheidsraad over, dat adviseerde om het Moderna-vaccin links te laten liggen voor kinderen uit die leeftijdsklasse. Het Europees Medicijnagentschap (EMA) keurde eind februari het Moderna-vaccin juist wel goed voor kinderen tussen de 6 en 11.

De reden dat Moderna bij die groep nu niet wordt ingezet is omdat er onvoldoende bekend is over de kans op een ontsteking van de hartspier (myocarditis) of het hartzakje na een prik met Moderna bij kinderen onder de 12 jaar, oordeelde de Gezondheidsraad vorige week. Zulke ontstekingen zijn opgenomen in de bijsluiter van het Moderna-vaccin. Bovendien is er genoeg vaccin van Pfizer beschikbaar om ook die kinderen te prikken, meldt Kuipers woensdag aan de Tweede Kamer.