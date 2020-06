Drievoudig moordverdachte Thijs H. voor de rechter

Thijs H. meldde zich op de avond na de moorden op de Brunssummerheide op een gesloten afdeling van GGZ-instelling Mondriaan in Maastricht, waar hij al langer werd behandeld. Die avond wist hij er te ontkomen, maar kwam weer terug. De volgende ochtend ontsnapte hij weer toen een brandalarm afging en H. in de chaos kon wegkomen. De politie verspreidde toen de beelden van H. die de kliniek verliet. Veertien uur later werd hij na een klopjacht van de politie gearresteerd.

Psychose

H. heeft de drie moorden bekend. Volgens hem verkeerde hij in een psychose en kreeg hij opdrachten om te moorden. Het Openbaar Ministerie zet hier vraagtekens bij. H. voerde in zijn computer zoekopdrachten in over gedragingen van een psychopaat en het om de tuin leiden van hulpverleners.

Het is deze dinsdagochtend de laatste pro formazitting voordat de inhoudelijke behandeling op 22 juni moet beginnen. Of dat doorgaat moet vandaag duidelijk worden.

