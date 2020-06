Familieleden moordverdachte Thijs H. willen niet verklaren

„Wij voorzien daarom dat het zinloos is ze tijdens de zitting op te roepen”, aldus de officier van justitie. Mochten ze ineens toch bereid zijn iets te zeggen, dan wil ze de familie van de 28-jarige H. alsnog oproepen, zei ze.

H. zou op 4 mei vorig jaar in Den Haag een willekeurige vrouw die haar hondjes uitliet in de Scheveningse Bosjes hebben doodgestoken. Drie dagen later zou hij een man en een vrouw hebben doodgestoken die aan het wandelen waren op de Brunssummerheide bij Heerlen, de regio waar H. vandaan komt.

De verdachte heeft eerder bekend. Hij zou psychotisch zijn geweest. Volgens deskundigen van het Pieter Baan Centrum moet H. voor volledig ontoerekeningsvatbaar worden gehouden. Het OM heeft twijfels over die conclusie.

De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland vanaf 22 juni. Deze werd eerder uitgesteld in verband met de coronacrisis.

