Fransen openen jacht op berendoder Pyreneeën

Beren zijn een beschermde diersoort en op het doden kan een celstraf van drie jaar en een boete van 150.000 euro staan. Veehouders in het gebied zijn juist niet blij met de beren, omdat die hun kuddes aanvallen. Er zouden nog zo’n vijftig beren in de Pyreneeën leven.

„Het gaat hier om een bedreigde diersoort, een illegale en compleet verwerpelijke daad dus. De staat zal klacht indienen”, aldus minister Elisabeth Borne.

Het jonge mannetje is dinsdag niet ver van de Spaanse grens met schotwonden dood aangetroffen door ambtenaren die klachten van boeren over de dood van hun vee onderzochten. Het is de tweede beer die dit jaar dood in de Pyreneeën is gevonden. Beren uit Slovenië zijn in de jaren negentig weer in het gebergte geïntroduceerd nadat ze in de Pyreneeën bijna waren uitgestorven.