Vriend Parijse messentrekker opgepakt

Ⓒ AFP

PARIJS - De Franse politie heeft zondag een vriend aangehouden van de messentrekker die de avond daarvoor in Parijs op straat een passant doodstak en anderen verwondde. De man, net als de dader geboren in 1997, werd opgepakt in Straatsburg en meegenomen voor verhoor. Dat heeft een bron bij justitie gezegd.