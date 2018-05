Zeker vijf doden door instorten loopbrug

De loopbrug in de Neelum-vallei is volgens lokale media bezweken onder het gewicht van tientallen toeristen die tegelijk waren gestopt om foto's te maken. De meesten waren studenten uit de centrale provincie Punjab. Neelum is een geliefd vakantieoord dat elk jaar grote aantallen bezoekers trekt.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik