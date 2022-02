Biden geeft bezoekerslijst Trump vrij rond bestorming Capitool

In de Witte Huis-logs is vastgelegd wie op welk moment bij Trump op visite was. Dat kan belangrijke informatie zijn voor de commissie. Die onderzoekt onder meer wat Trumps rol was bij de bestorming van het Capitool op 6 januari vorig jaar.

De onderzoekers willen weten wat Trumps rol was in de organisatie, en wat hij deed toen duidelijk werd dat het Capitool met geweld werd bestormd. Trump gaf voor de bestorming een toespraak voor het Witte Huis, maar bleef lang stil toen de situatie bij het Capitool escaleerde.

Trump zegt dat de bezoekersregistratie onder ’executive privilege’ valt. Dat is het recht van een president om bepaalde informatie geheim te houden. Hij probeerde eerder via de rechter te voorkomen dat informatie naar de onderzoekscommissie zou gaan. Maar ook het hoogste orgaan van de VS, het Hooggerechtshof gaf hem geen gelijk.

Landsbelang

De jurist van het Witte Huis Dana Remus zegt dat Biden wel overwogen heeft de bezoekers-logs geheim te houden. Maar uiteindelijk besloot hij dat dit niet in het landsbelang was. Remus benadrukte ook dat de Biden-regering de bezoekersregistratie van het Witte Huis maandelijks vrijwillig vrijgeeft. Ook onder Obama gebeurde dat.

In de bezoekersregistratie zijn niet Trumps telefoongesprekken opgenomen. De commissie maakte vorige week al bekend dat er relatief weinig telefoongegevens waren gevonden. Trump zou op 6 januari niet met de officiële Witte Huis-telefoons hebben gebeld.

Bij de onderzoekers die willen weten wat Trump destijds deed, is bekend dat hij tijdens de cruciale uren van de aanval veel heeft getelefoneerd, meldde de New York Times. Maar zij hebben geen bewijs gevonden dat er met loggegevens is geknoeid. Het is algemeen bekend dat Trump vaak belde met zijn persoonlijke mobiel of die van vertrouwelingen of medewerkers. Volgens de krant maakte Trump er een gewoonte van registratie van communicatie te voorkomen.

Dat er maar weinig is gebeld via de officiële Witte Huis-telefoons vormt een groot obstakel voor de belangrijkste taak van het onderzoekspanel: in kaart brengen wat Trump achter gesloten deuren aan het doen was op cruciale momenten van de Capitool-bestorming door zijn aanhangers. De commissie wacht nog op materiaal van het Nationaal Archief en van telecombedrijven die opdracht hebben gekregen belgegevens van de privételefoon van Trump en zijn entourage over te dragen.

Met de bestorming wilden Trump-aanhangers voorkomen dat de overwinning van Joe Biden bij de presidentsverkiezingen van eind 2020 werd bekrachtigd. De kwestie verdeelt de Republikeinse partij tot op de dag vandaag.

’Selectieve jacht’

De advocaten van Trump en zijn kinderen probeerden eerder dagvaardingen van de openbaar aanklager in New York te blokkeren. Volgens de advocaten gaat aanklager Letitia James „selectief” te werk in haar onderzoek naar de Trump Organization.

Volgens de advocaten van de familie Trump zou James, die Democraat is, het voorzien hebben op de voormalige president omdat hij Republikein is. James zou „zijn politieke perspectief” afkeuren en „zich proberen te mengen in zijn politieke ambities.”