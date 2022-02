Trump en kinderen proberen dagvaarding in New York te blokkeren

NEW YORK - Advocaten hebben geprobeerd namens Donald Trump en zijn kinderen dagvaardingen van de openbaar aanklager in New York te blokkeren. Volgens de advocaten gaat aanklager Letitia James „selectief” te werk in haar onderzoek naar de Trump Organization, staat te lezen in documenten die de advocaten dinsdag indienden bij de rechtbank in New York.