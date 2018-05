De principes van GroenLinks

GroenLinks wil het kraakverbod in Amsterdam opheffen, want als je woonruimte nodig hebt en je kunt het niet betalen, dan moet kraken mogen. Dat principe geldt voor iedere GroenLinkser tót het moment dat ze zelf door hard werken hun woning verbouwen of een extra woning hebben kunnen kopen, die ze verhuren. Als die woning gekraakt wordt, dan gelden er opeens hele andere principes voor de GroenLinkser.