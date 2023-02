Ongeloof tijdens stille tocht doodgestoken snackbarhouder: ’Hoe kan dit in Nederland gebeuren?’

De stille tocht deed letterlijk zijn benaming eer aan. De deelnemers aan de tocht die liep vanaf het lokale wijkcentrum naar het cafetaria van de Chinese ondernemer zeiden geen woord, maar het verdriet was goed zichtbaar bij velen. Er werden traantjes weggepinkt en er werd stilgestaan bij het onnoemlijke leed dat de familie is aangedaan. Voor de directe nabestaanden was het zelfs zo zwaar dat ze niet aanwezig waren.

„Maar ze waarderen de steun enorm”, zei Cheng Liu, die namens de ouders het woord voerde, ook voor de Chinese gemeenschap die in groten getale aanwezig was. Een oudere vrouw uit deze gemeenschap liet vooraf De Telegraaf al weten vol met woede te zitten. „We zijn boos!”, zei ze geëmotioneerd. „Hoe kan het zijn dat iemand die geen vlieg kwaad doet op 39-jarige leeftijd zomaar wordt vermoord? Een landgenoot is gestorven om niets. De overheid moet meer doen om te voorkomen dat zoiets kan gebeuren. Wij Chinezen houden van Nederland, maar dit gaat niet goed zo. Er moet veel meer worden gedaan om ervoor te zorgen dat jongeren niet naar geweld grijpen.”

Schrikbarend

Die oproep kwam ook van Corinne den Heijer, stadsdeeldirecteur Loosduinen. „Het aantal wapens onder jongeren is schrikbarend”, sprak ze tegen de menigte, die uit vele honderden mensen bestond. „We moeten die geweldspiraal doorbreken.” Chen You Wei werd exact een week geleden, om kwart over negen, aangevallen door drie minderjarige verdachten en doodgestoken, naar verluidt omdat hij jongeren tijdens de Covid-periode de toegang had ontzegd tot zijn zaak omdat ze geen coronapas konden tonen. Vanaf dat moment waren hij en zijn kinderen, zo gaat het verhaal, lange tijd slachtoffer van treiterijen, die leidden tot de fatale steekpartij.

„We vragen ons nog steeds af: wat is hier gebeurd?”, vertolkte ook Ramon Meesters, voorzitter wijkberaad Houtwijk, het gevoel van de aanwezigen, die met witte bloemen – in China is wit de kleur van rouw – in de hand hun medeleven betoonden. „Hoe kan het dat een tragedie van deze grootte ons treft? Er is geen antwoord. Maar we staan hier wel voor elkaar. Om elkaar te helpen, maar vooral de familie te steunen. De vrouw en de twee kinderen van meneer Chen. Zij hebben onpeilbaar veel verdriet. Veel meer dan een arm om elkaars schouder leggen kunnen we nu niet doen, maar hopelijk biedt de samenhorigheid die deze stille tocht – echt door buurtbewoners georganiseerd – tot gevolg heeft een sprankje hoop.”

