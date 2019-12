’Bruidegom deelt beelden vreemdgaande bruid op bruiloft’

Het tafereel werd door verschillende gasten van de bruiloft vastgelegd en gedeeld op sociale media, zoals WeChat en Twitter, schrijft onder meer Apple Daily.

De beelden, vastgelegd op een trouwfeest in het zuidoosten van China, gingen viraal in het gehele land.

De gasten wordt verteld dat er videobeelden uit de jeugd van het liefdeskoppel zullen worden getoond, maar al gauw blijkt dat er nietsverhullende beelden voor in de plaats zijn gekomen.

„Dacht je dat ik van niets wist?”

Op de video is te zien hoe de bruidegom zegt: „Dacht je dat ik van niets wist?” Onmiddellijk reageert het bruidje door haar boeket naar de man te gooien. Familie en vrienden halen de twee uit elkaar.

Volgens Apple Daily was het stel al meer dan twee jaar samen en waren ze zo’n zes maanden verloofd. Volgens diezelfde bron ontdekte de man dat zijn vrouw vreemdging nadat hij een beveiligingscamera installeerde in hun toekomstige huis. Dit had hij gedaan tijdens een renovatieproject.

Apple Daily meldt overigens ook dat de vrouw is vreemdgegaan met de man van haar zwangere zus.

Authenticiteit

Niet iedereen is echter overtuigd van de authenticiteit van het beeldmateriaal: het zou volgens sommigen ook kunnen gaan om een marketingstunt.