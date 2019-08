Watermassa bedreigt Engels dorpje

Het dorp ernaast, Whaley Bridge, is sinds donderdag ontruimd. Wel mochten bewoners nog spullen uit hun huis halen, maar zondag liet de plaatselijke politie weten dat iedereen er echt weg moet. Ook zijn meer panden in de omgeving ontruimd, berichtte Sky News.

Hevige regen en onweer verhogen later op zondag het risico dat de dam het begeeft. Het verkeer in de streek ligt vrijwel plat. Ook de autosnelweg A6 die van de omgeving van Londen naar Schotland loopt, is in de buurt van Whaley Bridge afgesloten.