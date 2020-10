Ergernis in Tweede Kamer over vakantie koning Willem-Alexander

Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

DEN HAAG - In de Tweede Kamer is met ergernis gereageerd op het vakantiebezoek van koning Willem-Alexander aan Griekenland. Oppositiepartij GroenLinks wil opheldering van minister-president Mark Rutte. „Als de koning nu op vakantie gaat is dat echt het verkeerde signaal aan Nederland”, vindt fractievoorzitter Jesse Klaver.