Twee mannen (22 en 26) vast voor dodelijke schietpartij Hoensbroek

De schietpartij draaide volgens de politie vermoedelijk om drugs. Na het incident meldden zich meerdere getuigen bij de politie. Ook de getuige die tijdens de schietpartij naast het slachtoffer in de auto zat, heeft een verklaring afgelegd.

Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Volgens Duitse media zou het slachtoffer een Iraanse achtergrond hebben en deel uitmaken van een motorbende, Bahoz. Vier leden van die bende staan voor de rechter in Duitsland op verdenking van afpersing en drugshandel. De doodgeschoten man was een bekende van justitie in verband met drugszaken.

De politie wil hier niet veel over kwijt. „De politie is bekend met de verschillende verhalen en geruchten die inmiddels circuleren. Waar nodig, worden deze in het onderzoek meegenomen.”