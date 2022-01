Leider Conservatieve Partij steunt Johnson na illegale borrels

Johnson is de afgelopen weken in het nauw gebracht door verhalen over borrels en feestjes op Downing Street 10. Zo zou er een feestje zijn geweest op de avond voor de begrafenis van prins Philip vorig jaar en werd er wekelijks een borrel gehouden voor mensen die in de ambtswoning van Johnson werkten, ook toen dat niet mocht vanwege coronamaatregelen.

„Dit soort dingen wil ik helemaal niet bagatelliseren en wat we hebben gezien was helemaal verkeerd”, aldus Dowden. „Ik werd er woedend door, mijn kiezers ook. Het hele land was woedend.”

Volgens Dowden is het goed dat Johnson zijn excuses heeft aangeboden. De leider van de Tories denkt dat Johnson nog de juiste man is om premier te blijven, maar moet hij nu wel met concrete stappen komen om het probleem op te lossen. „Het is goed dat de premier zei dat dit tot de bodem wordt uitgezocht. Hij wil ervoor zorgen dat de cultuur waardoor dit heeft kunnen gebeuren wordt aangepakt.”

De leider van de grootste oppositiepartij Labour Keir Starmer is een stuk minder optimistisch over de mogelijkheid dat Johnson de cultuur kan veranderen. „De premier heeft de wet overtreden en daarna gelogen over de feestjes die zijn gehouden op Downing Street”, aldus Starmer bij de BBC.

„Het is helder wat er aan de hand is. Er werd op grote schaal gefeest. De feiten spreken voor zich”, aldus Starmer. „Toen ik dit voor het eerst voorlegde aan Johnson verzekerde hij mij dat er geen feestjes waren. Na de eerste video zei hij dat hij er pas net van had gehoord en vorige week werd bekend dat hij bij een van de feestjes was. Toen zei hij dat hij niet doorhad dat het een feestje was.”