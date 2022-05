Premium Het beste van De Telegraaf

Problemen verwacht als mensen stranden tijdens hun reis Vakantiealarm ANWB om groot tekort aan huurauto’s

Koen Nederhof en Gijsbert Termaat

Den Haag - De ANWB maakt zich grote zorgen over vakantiegangers die komende zomer met hun auto stranden door pech of een ongeluk en die vervangend vervoer nodig hebben. Omdat huurauto’s zeer beperkt beschikbaar zijn in vrijwel alle populaire vakantielanden, kan het voorkomen dat mensen hun toevlucht moeten zoeken tot ander vervoer en hun reis moeten voortzetten per bus, trein of vliegtuig.