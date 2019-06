Driedaags proces over vrouwenmoorden

Ⓒ ANP XTRA

AMSTERDAM - De rechtbank in Amsterdam begint dinsdag aan een driedaags proces, waarin de 46-jarige Sjonnie W. terechtstaat op verdenking van moord of doodslag op drie vrouwen. Een van hen, Sabrina Oosterbeek (30), wordt sinds maart 2017 vermist. Monique Roossien (26) en Mirela Mos (30) stierven in respectievelijk 2003 en 2004 een gewelddadige dood. Volgens het Openbaar Ministerie is Amsterdammer W. telkens de laatste geweest die de vrouwen levend heeft gezien.