LIVE: Sjonnie W. en Sabrina hadden seks, meer weet hij niet

Marion van Hall, moeder van de vermiste en mogelijk vermoorde Sabrina Oosterbeek. Ⓒ MARCEL ANTONISSE

AMSTERDAM - De rechtbank in Amsterdam is dinsdag begonnen met een driedaagse zaak waarin de 46-jarige Sjonnie W. terechtstaat op verdenking van moord of doodslag op drie vrouwen. De rechter begon met de zaak van Sabrina Oosterbeek. W. ontkent alles en wil weinig loslaten. Hij vertelt dat hij seks met Sabrina had, dat ze samen drugs en tv keken. „Maar dat ging altijd zo.”