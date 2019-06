Sjonnie W. Ⓒ Rechtbanktekening Petra Urban

AMSTERDAM - Hij gebruikte drugs met ze en ’rommelde’ wat met Sabrina Oosterbeek en Mirela Mos. Maar wat er na de nachten met de in 2017 verdwenen Sabrina en de in 2004 in stukken gehakte Mirela gebeurde, dat weet de huisschilder en klusjesman Sjonnie W. (46) niet.