Hollandse molen in middelpunt belangstelling

Aan het jaarlijkse evenement deden op zaterdag ruim zevenhonderd molens mee en op zondag ongeveer 250. In en rond veel molens werden behalve rondleidingen ook andere activiteiten georganiseerd. Het thema was dit jaar Ontmoet de molenaar.

Nicole Bakker, directeur van De Hollandsche Molen, is tevreden over de opkomst: ,,Voor ons is dit succes een bewijs dat molens en het molenaarsambacht bij Nederland horen. Veel mensen hebben kunnen zien hoe mooi molens zijn, maar vooral ook van de vrijwillige molenaars zelf kunnen horen hoe boeiend het is om met molens aan de slag te zijn. Zij verdienen een grote pluim, evenals al die andere vrijwilligers die actief zijn op de molens.¨