Tsjechische politie gaat rondrijden in Ferrari: 326 kilometer per uur

Ⓒ Twitter @PolicieCZ

PRAAG - De politie in Tsjechië heeft een bijzondere auto toegevoegd aan haar wagenpark. Voortaan kunnen criminelen en wegmisbruikers in het land achtervolgd worden door agenten in een Ferrari 458 Italia, die een topsnelheid heeft van 326 kilometer per uur en van 0 naar 100 km/u optrekt in 3,4 seconden.