Rolstoelbus opgeblazen: ’Denk niet dat ik een nieuwe krijg’

Mohammed is aan huis gekluisterd nadat zijn bus werd opgeblazen. Hoe groot de schade is, wordt nu onderzocht. Ⓒ Robert Hoetink

ENSCHEDE - Sinds zijn aangepaste rolstoelbus door onbekenden met zwaar vuurwerk is opgeblazen kan Mohammed Sariakçe uit Enschede fluiten naar een leuk uitstapje, afspraak of sportactiviteit. „Die bus was het enige wat me buiten de deur bracht.”