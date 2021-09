Medewerkers Tata Steel demonstreren, debat in Tweede Kamer

Deze maand concludeerde het Rijksinstituut al dat er te veel zware metalen en gevaarlijke stoffen in de omgeving rond Tata Steel te meten zijn.

De blootstelling aan de hoeveelheden lood in de IJmond vormt zelfs een risico voor de gezondheid van kinderen. Niet alleen het loodgehalte, maar ook het aantal kankerverwekkende pak-deeltjes is volgens het RIVM onverantwoord hoog. Het leidt op termijn tot meer kankergevallen bij mensen die hieraan worden blootgesteld, werd gesteld. Het RIVM zag dat hoe dichter men bij de fabriek meet, hoe meer giftige stoffen er worden gevonden.

Naast het uitstoten van metalen en pak’s, stoot Tata ook veel CO2 uit. Lang werd gedacht dat met het afvangen en opslaan van dit broeikasgas in lege gasvelden snel klimaatwinst kan worden geboekt. Een vergunningentraject is daarvoor opgetuigd. Het RIVM pleit nu voor aanvullend onderzoek alvorens nieuwe besluiten over de installaties worden genomen.

De Tweede Kamer wil dat het demissionaire kabinet snel stappen zet om Tata Steel schoner en duurzamer te laten werken. Meerdere partijen zeggen dat de overheid desnoods zelf geld moet steken in de staalfabriek, door een belang te nemen. Doorgaan op de huidige voet is voor geen enkele partij een optie.

VVD-Kamerlid Silvio Erkens vindt dat Tata Steel snel moet overschakelen op groene staalproductie. Minister Stef Blok (Economische Zaken) moet de mogelijkheden onderzoeken om dat te betalen, Erkens noemt het „cruciaal voor onze toekomstige werkgelegenheid en welvaart” dat deze bedrijfstak voor Nederland behouden blijft. Hij wil niet afhankelijk worden van de import van staal uit bijvoorbeeld China .

Erkens stelt vast dat het Indiase moederbedrijf niet van plan is nog langer te investeren in de vestiging in IJmuiden. Daarom moet Blok in overleg, onder meer met het bedrijf zelf en de Europese Commissie, om te kijken hoe de verduurzaming dan bekostigd kan worden. „In het uiterste geval” moet de overheid zelf een belang nemen, vindt hij.

Steun

De VVD’er krijgt op dat punt bijval van onder anderen Joris Thijssen (PvdA). Ook hij ziet een scenario voor zich waarin de overheid als aandeelhouder bijdraagt aan verduurzaming van de staalfabriek in IJmuiden. Groene staalproductie is „technisch haalbaar”, zegt Thijssen. Maar hij wijst erop dat ook op de korte termijn iets gedaan moet worden aan de uitstoot van schadelijke stoffen.

Ook Henri Bontenbal (CDA) vindt dat over zo’n investering in aandelen door de overheid moet worden nagedacht. Het enige alternatief is sluiting en dat kost duizenden banen. „En de ontmanteling is ook niet gratis”, waarschuwt Bontenbal.

Tom van der Lee (GroenLinks) is minder enthousiast. Hij wil een overheidsinvestering niet uitsluiten, maar het is niet zijn eerste optie. Hij zou liever het moederbedrijf dwingen om zelf te investeren. „We hebben nog niet alle mogelijkheden uitgeput om Tata onder druk te zetten”, vindt hij.