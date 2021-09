Tata Steel mag doorgaan met plan om CO2 op te slaan

Een dag voor het debat over de toekomst van Tata Steel schreef het RIVM dat CCS, het vervoeren en elders opslaan van CO2 juist kan leiden tot extra uitstoot van stikstofdioxiden, zwaveldioxiden en fijnstof.

Toch staat het kabinet op het punt vele miljoenen ter beschikking te stellen. „Volgens mij vindt niemand CCS een geweldige techniek waar we blij van worden, maar we zien ook dat we zonder CCS geen enkel klimaatdoel gaan halen”, verdedigde demissionair staatssecretaris Dilan Yesilgöz-Zegerius (EZK) het plan. Een woordvoerder van Tata kon donderdag niet laten weten of het bedrijf ook daadwerkelijk subsidieaanvragen gaat indienen. „Feit is wel dat we het CCS-project nog altijd aan het voorbereiden zijn.”

Uitstoot aan banden leggen

Maar zowel linkse als rechtse partijen voelen hier niets voor. Zij zien veel meer heil in het snel terugbrengen van uitstoot van zware metalen, kankerverwekkende pak’s en de sluiting van de vervuilende Kookfabriek 2. Sinds het RIVM in rapportages een verband legt tussen dodelijke ziektes en de uitstoot uit de fabriek, klinkt een harde roep vanuit de regio IJmond om juist de uitstoot van schadelijke stoffen aan banden te leggen.

Hoe dat moet gebeuren? Meerdere Kamerleden, waaronder van de VVD, CDA en PvdA pleiten voor andere investeringen in de staalreus, desnoods afgedwongen via een overheidsbelang. VVD-Kamerlid Erkens wil Tata behouden voor Nederland, alleen al vanwege de duizenden werkplaatsen in de regio. Om te voorkomen dat investeringen verdwijnen naar aandeelhouders in India, wil de liberaal dat het kabinet ’alle opties overweegt in het nationaal belang’. „Van het juridisch vastleggen van afspraken tot het nemen van een overheidsbelang”, stelt hij.

Andere partijen, zoals GL, SP en de PvdD, zijn juist huiverig voor het investeren van vele miljoenen belastinggeld in Tata. Zij wijzen erop dat het internationale concern goede financiële resultaten behaalt en zelf meer moet investeren. Ook het CDA ziet risico’s op weglekken van geld naar de zakken van aandeelhouders van het internationale bedrijf.

Nationaliseren

Demissionair minister Blok (EZK) zei tegen Kamerleden dat het kabinet niet van plan is het bedrijf te nationaliseren. Hij wijst erop dat precies dezelfde milieuregelgeving ook van toepassing wordt verklaard op Tata als het bedrijf genationaliseerd wordt. „Als bij het handhaven van milieumaatregelen blijkt dat grote investeringen nodig zijn, trek je de kosten naar de belastingbetaler toe. Terwijl die nu bij de aandeelhouder ligt.” Plannen om het bedrijf op waterstof over te laten stappen zijn nu via Nederlandse (subsidie)regels nog niet mogelijk. Blok kondigde wel aan onderzoek te doen naar mogelijkheden daartoe.

Staatssecretaris Van Weyenberg (Infrastructuur en Waterstaat) zei verder dat hij met de provincie Noord-Holland en de Inspectie Leefomgeving en Transport aan tafel zit om te kijken of strengere regels voor Tata kunnen worden opgelegd. Harde uitspraken over handhaving, deed hij niet. Van Weyenberg: „Het laatste wat ik wil doen is hier stoere taal uitslaan en vervolgens dat niet kunnen waarmaken.”