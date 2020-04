LIVE | Noodkreet: doneer regenjassen voor medisch personeel

Bekijk hier het liveblog van dinsdag 14 april.

De Japanse metropool Osaka heeft vanwege de tekorten aan beschermende uitrusting opgeroepen regenjassen te doneren. Die kunnen dan worden gedragen door medisch personeel dat probeert het hoofd te bieden aan de coronacrisis.

De tekorten in Osaka zijn zo groot dat medisch personeel in ziekenhuizen rondloopt in vuilniszakken. Die worden gebruikt als alternatief voor beschermende uitrusting. "Stuur ons alstublieft ongebruikte regenjassen. Alle kleuren zijn prima", zei burgemeester Ichiro Matsui.

De regio behoort tot de zwaarst getroffen plaatsen in Japan. Er is bij 830 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn met het coronavirus. Alleen in Tokio zijn meer besmettingen gemeld. In heel Japan gaat het om 8100 coronagevallen en 119 doden, relatief weinig in vergelijking met zwaar getroffen landen als de VS.

Medische experts waarschuwen echter dat het virus in Japan snel om zich heen kan grijpen als mensen niet binnen blijven. De regering heeft inmiddels de noodtoestand afgekondigd in delen van het land. Gedetineerden worden ingezet om beschermende uitrusting te produceren.

De autoriteiten hebben ziekenhuizen ook groen licht gegeven om in noodsituaties alcoholische dranken te gebruiken als alternatief voor handreinigingsmiddelen. Die moeten dan wel een alcoholpercentage hebben tussen de 70 en 83 procent.

De hoofdpunten:

Buitenland:

Duitsland zal de beperkende maatregelen voor onderlinge contacten voor de burgers vanwege het coronavirus waarschijnlijk gaan verlengen tot 3 mei.

Beetje lucht voor Deense ouders: dit zijn de mitsen en maren bij openen scholen

België meldt ruim 280 nieuwe sterfgevallen door coronavirus, 20% van geteste bewoners van verpleeghuizen blijkt besmet te zijn met het virus

Boosmakende foto van ’feestje’ blijkt mooie truc

Aantal coronagevallen Rusland blijft sterker toenemen

Weer iets minder grote toename coronadoden Spanje

Duitsland gaat richting 130.000 coronabesmettingen

Denemarken versoepelt lockdown, ook Finland versoepelt coronamaatregelen

Premier Nieuw-Zeeland wil minder salaris vanwege crisis

Frankrijk telt recordaantal coronadoden

EU vreest ’chaos bij herstart samenleving’

Ruim 10.000 doden in zwaar getroffen staat New York

Financieel:

Schulden die we nu maken, kunnen straks het herstel bemoeilijken

Minder tanken: drastische daling olievraag

Philips brengt razendsnel een ’licht’ beademingsapparaat op de markt

Winkelstraten worden weer drukker

Sport:

Steeds meer aanwijzingen voor Tour in september

Hoe genereus zijn de topsporters in de coronacrisis?

’Doorgaan Tour cruciaal voor voortbestaan wielerploegen’

Entertainment:

Joaquin Phoenix pleit voor vrijlating gevangenen staat New York

MOJO breekt hoofd over concerten met anderhalve meter afstand

Anouk nog steeds in Marokko: niet in eerste vliegtuig naar Nederland

In de nieuwste corona-update: de strijd van Trump met gouverneurs en de media, en hoe denken Apple en Google de problemen rond de corona-app op te lossen? Verder nog veel meer coronanieuws. Luister ‘m hier, hieronder of via je eigen podcast app.