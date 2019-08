Sophie (33): ’P!nk redde mijn leven’

Van Bokhorst gaat voor de 65e keer naar een concert van P!nk. Ⓒ Eigen foto

DEN HAAG - Tienduizenden fans van P!nk maken zich zondag op voor hét concert van het jaar op het Malieveld in Den Haag. Onder hen Sophie van Bokhorst (33) uit Den Haag, die sinds haar vijftiende helemaal idolaat is van de populaire Amerikaanse diva en rockbitch. Net terug uit het Duitse Gelsenkirchen staat de Haagse vanochtend om 9 uur al weer in de startblokken voor haar tweede P!nk-concert dit weekeinde.