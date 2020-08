Twee doden en totale anarchie bij rellen Jacob Blake

Op sociale media zijn video’s te zien, gemaakt door lokale journalisten, waarop schoten te horen zijn en een man met een schotwond in zijn arm te zien is. Ook zijn er beelden waarop een persoon met geweer wordt achtervolgd, neergehaald, en vervolgens gericht het vuur opent op de demonstranten die diegene achtervolgen.

In de stad zijn voor de derde nacht op rij protesten tegen politiegeweld en racisme nadat de ongewapende zwarte Jacob Blake zondag in zijn rug werd geschoten door een politieagent. Agenten hebben traangas ingezet om de demonstranten uiteen te drijven.

Actievoerders werden met rubberkogels beschoten nadat ze aan een hek bij het gerechtsgebouw in Kenosha begonnen te trekken. Het was de derde onrustige avond nadat Blake werd neergeschoten. Ook in andere steden in het land, zoals Atlanta en Portland, gingen mensen de straat op om te protesteren tegen racisme. Daar greep de politie soms ook hardhandig in.

De veiligheidsdiensten waren dinsdag tot aan de tanden toe bewapend.

Op sociale media is te zien hoe sommige Amerikanen gewapend hun woning of winkel verdedigen, omdat de veiligheidsdiensten niet in staat zijn onschuldige ondernemers te beschermen. In Kenosha werden auto’s vernield of in brand gezet, en woningen aangevallen. Er leek sprake van totale anarchie op straat.

Behalve de veelal zwarte demonstranten die woningen of restaurants vernielen en in brand steken, zijn er ook berichten van extreemrechtse milities die de demonstranten gericht aanvallen.

Jacob Blake

Blake kreeg zondag zeker zeven kogels in zijn rug, terwijl zijn drie kinderen toekeken vanuit de auto. Volgens zijn advocaten kan hij nooit meer lopen. De politie heeft nog geen uitleg gegeven over waarom Blake werd neergeschoten.

De politie kwam zondag ter plekke na een melding van huiselijk geweld. Blake was daar ook en probeerde twee ruziënde vrouwen uit elkaar te houden. Op het moment dat hij weer terug wilde lopen naar zijn auto, werd hij neergeschoten door een agent.

