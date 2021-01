Politie over avondklok: ’Als het moet, dan moet het’

,,Als er wordt besloten tot een avondklok, gaan we er vanuit dat dat gelijk deze week wordt ingevoerd”, aldus Beentjes. ,,En dan moet er nog best veel gebeuren, en de voorbereidingen daarvoor lopen al sinds vorige week.” We moeten dan denken aan het verschuiven van roosters en het ‘opstellen van handelingskaders’, laat Beentjes weten. ,,Wat worden precies de regels en hoe gaan we die dan handhaven? Alle collega’s moeten dat natuurlijk weten. Er komen meer mensen ’s avonds en ’s nachts te werken en dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor het andere werk.”

Want, zo legt Beentjes uit: ,,Je kunt niet dit erbij doen zonder dat het ten koste gaat van ander werk. Mensen die in de wijk werken zullen nu op andere tijdstippen gaan werken en dan hebben ze natuurlijk minder tijd om de vinger aan de pols te houden in de wijk en daar aan preventie te doen.” Want politieagenten die ‘naar de avond’ gaan, zullen overdag minder zichtbaar zijn. ,,Het werk in de wijk zal niet niet gebeuren, maar het krijgt minder aandacht. Kleinere strafzaken krijgen een langere doorlooptijd en er zullen keuzes worden gemaakt.” Die keuzes gaan altijd in overleg met de lokale ‘driehoeken’.

Een lege Herestraat in het centrum van de stad. De invoering van een avondklok ligt voor het kabinet als serieuze optie op tafel. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

’Zwaar onbemand’

Ook Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB) zegt dat het normale politiewerk in de knel komt. Hij vreest dat ‘politie en burger een hoge prijs gaan betalen voor een avondklok’. ,,Er zijn al onderzoeken in vertraging en aanhoudingen die worden uitgesteld. Nu moet je extra mensen van de dag naar de avond en nacht halen, en dan haal je politiemensen van de projecten af waar ze mee bezig zijn. Drugsprojecten, onderzoeken in de wijk.” Hij is bang dat de politie straks ‘zwaar onderbemand zal zijn’. ,,Dan kun je overdag niet meer de wijk in. En dat is voor zowel politiemensen als burgers verre van ideaal.”

,,Het wordt een forse operatie”, vertelt Mireille Beentjes. ,,In de voorbereiding, maar ook wat we aan de collega’s gaan vragen is fors. We hebben al best een pittig jaar achter de rug, en meer in de avond en nacht werken is best zwaar als je dat niet bent gewend. Werkzaamheden waar je hart voor hebt niet kunnen uitvoeren is ook lastig. Dit gaat om de vrijheden van mensen inperken en dat handhaven. Dat is uniek en heel anders dan wat we gewend zijn.” Maar, sluit Beentjes af. ,,Als het nodig is, gaan we dat doen.” Struijs is dat met haar eens. ,,Als de gezondheidscrisis zegt dat dit moet, dan moet het en dan gaat dat even voor.”