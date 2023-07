’Leider van de toekomst’ Jesse Klaver mijmert nu over ministerspost

DEN HAAG - Hij wilde premier worden, en voorspelde zelfs eens dat hij dat in 2023 zou zijn. Maar zover kwam het niet. Want GL-leider Jesse Klaver, de man die was voorbestemd om GL eindelijk groot te maken, doet een stap opzij. Hij wordt – tegen zijn ambitie in – niet de lijsttrekker van PvdA-GL. Donderdag wordt duidelijk hoe de partijen wél tot een gezamenlijke lijstaanvoerder willen komen.