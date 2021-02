De Jonge over terrassen: ruimte voor versoepelingen is even op

Een groep van 65 regionale afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) roept horecaondernemers op om volgende week dinsdag de terrassen te openen. Eet- en drinkgelegenheden moeten wegens de lockdown gesloten blijven, maar volgens de actiegroep is die regel onzinnig voor de buitenruimtes. Zeker nu parken de afgelopen dagen vol liggen met mensen, vinden de restauranteigenaren en kroegbazen het wrang dat ze niet open mogen.

’Begrip voor onvrede’

De Jonge zegt vrijdag begrip te hebben voor de onvrede van onder anderen horecaondernemers. „Maar dit is gewoon niet het moment om de teugels te laten vieren.” De manier om de parken leeg te krijgen is niet het openen van de terrassen, maar handhaven in de parken zelf, aldus de minister. Dat betekent wel dat hij ook voor die sector perspectief wil bieden. „Op de wat kortere termijn” moet er voor de café’s en eetgelegenheden ook wat mogelijk te zijn, bijvoorbeeld om terrassen alleen op bepaalde tijden te openen. Het kabinet zoekt naar manieren om het gebruik van terrassen mogelijk te maken, zonder dat het te druk wordt in de binnensteden.

Op welke termijn hier dan precies duidelijkheid over komt, kan De Jonge niet zeggen. „Wanneer het kan.” Dat gebeurt in elk geval niet de komende week: 8 maart is een nieuw beslismoment voor het kabinet, benadrukt hij.

Behoefte aan perspectief

De actiegroep van horecaondernemers mist perspectief en zegt dat de grens niet alleen financieel maar ook mentaal is bereikt. Maar het kabinet geeft mensen met de plannen voor grootschalig testen en de vaccinatiecampagne wel degelijk perspectief, meent De Jonge. „Het licht aan het einde van de tunnel is er. Laten we dat licht nou zelf niet uitdoen door te zeggen: we gooien alles open en zien wel wat er van komt. Dat is onverstandig.”

De Jonge en justitieminister Ferd Grapperhaus praten maandag met de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad over versoepeling van de coronamaatregelen. De door de horeca vurig gewenste heropening van de terrassen komt in dat gesprek ook aan de orde. Maar volgens De Jonge zijn er komende tijd echt alleen maar „kleine stapjes” mogelijk.

