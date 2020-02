Surinamers in Nederland verscheurd over Bouterse

De Surinaamse president Desi Bouterse heeft onder landgenoten in Nederland zowel mensen die met hem weglopen als ook mensen die hem niet kunnen luchten of zien. Ⓒ ANP

Veertig jaar na de ’Sergeantencoup’ van Desi Bouterse is de Surinaamse gemeenschap in Nederland nog altijd tot op het bot verdeeld. Maar ze hoeven elkaar nauwelijks tegen te komen: de Bouta-fans concentreren zich vooral in de Amsterdamse Bijlmer. In Rotterdam, waar Bouterse nota bene zelf heeft gewoond, wonen juist veel ’haters’.