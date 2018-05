’Aanslagpleger Parijs’ staat op video van IS

In de video zweert Azimov trouw aan IS-leider Abu Bakr-al-Baghdadi. Hoewel het niet vaststaat dat het inderdaad om Azimov gaat, lijkt het daarmee aannemelijker dat de dader inderdaad gelieerd aan, of geïnspireerd door IS is.

De terreurorganisatie claimde de aanslag al eerder, maar dat gebeurt vaker, ook wanneer er geen aanleiding voor is. Dat het om een terreurdaad gaat, staat voor de Franse autoriteiten overigens vast. Volgens getuigen schreeuwde Azimov ’Allahu akbar’.

Azimov stak zaterdag in op willekeurige voorbijgangers. Eén slachtoffer vond de dood, vier raakten gewond. Zelf werd hij daarna doodgeschoten door agenten. Volgens Franse media was hij bekend bij de Franse veiligheidsdiensten en is hij een geboren Tsjetsjeen.