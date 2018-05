Hoosbuien zetten noorden onder water

Bij restaurant Robin Hood Ribhouse, vlakbij Drouwenerzand, stond de vloer blank. Toiletten hoestten water op. „Alle gasten op blote voetjes, maar ze waren wel erg begripvol”, vertelt eigenaar Jan-Gerben Dijk. „Ik moet ze een compliment geven.”

„Hoe groot de schade is? Dat valt nog niet te overzien”, vertelt Dijk. „Het vizier staat nu op alles oplossen. Er zijn nog een paar gasten. Voor zover mogelijk hebben we er een mooie Moederdag van gemaakt.”

Doordat de buien zich zo traag verplaatsen, ontstaat de overlast. Dat meldt Weeronline. In Groningen en het noorden van Drenthe gaan de onweersbuien gepaard met veel ontladingen. In Drenthe is lokaal al 63 millimeter neerslag gemeld. Ter vergelijking: normaal valt er in Nederland gemiddeld 61 millimeter in de hele maand mei.

Is het inmiddels allemaal klaar? Allesbehalve. De buien trekken naar het westen tot noordwesten; het noorden van Friesland en de Waddeneilanden kunnen nog veel regen verwachten.

Foto’s en video’s

Op Twitter zien we meldingen van wateroverlast in onder meer Assen, Eext, Borger, Gasselte, Emmen, Erica, Gieten en Sappemeer. Restaurants lopen onder, straten staan blank. Bekijk hieronder de beelden: