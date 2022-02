Geheime vergadering college en raad Woerden door MeToo-affaire: ’Hier is meer aan de hand’

Diverse media zijn benaderd door vrouwen met voorbeelden van seksuele relaties met, en intimidatie door een topfunctionaris van Ferm Werk. Omdat oud-medewerkers zeggen nog steeds bang te zijn, meldt deze krant geen details om herleidbaarheid tot casussen te vermijden.

„Maar misstanden moeten erkend worden”, zegt een bron. Het is haar niet eens zozeer meer te doen om een sanctie voor de hoofdpersoon van het onderzoek. „Voor het bestuur is het kennelijk van belang dat dit in de doofpot wordt gestopt.”

De vraag rijst of de onderzoekers, gezien alle recente meldingen, wel de onderste steen boven kregen. Verschillende oud-medewerkers zeggen nooit te zijn gehoord, ondanks een bruikbare getuigenis.

’Meer aan de hand’

De raad is ’in retrospect vrij summier’ geïnformeerd, vindt VVD-fractievoorzitter Florian van Hout. „Er moet meer aan de hand zijn. We moeten serieus omgaan met de nieuwe meldingen.” Van Hout pleit voor aanvullend onderzoek.

Het Woerdense college (CDA, Lijst van der Does, D66 en ChristenUnie-SGP) laat ondertussen een onderzoek naar lekken los op raadsfractie Woerden en Democratie, dat de affaire naar buiten bracht. De fractie wordt door sommige raadsfracties verweten de kwestie uit electoraal gewin vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen in de publiciteit te hebben gebracht.

Volgens wethouder George Becht is de melding die bij Ferm Werk binnen kwam deugdelijk onderzocht en was er geen sprake van grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Via ’de daarvoor ingerichte procedures of op andere wijze is geen enkel signaal van mogelijke misstanden ontvangen’, stelt het dagelijks bestuur daarnaast als reactie op de laatste berichtgeving. Vrouwen worden naar Slachtofferhulp verwezen.

Het onderzoek is gedaan door het Rotterdamse bureau Bezemer & Schubad, ’specialist en marktleider in de aanpak van ongewenste omgangsvormen en de zorg voor een sociaal veilig werkklimaat’, en kostte 12.620 euro.

De gemeenteraden van de vier betrokken gemeentes kregen het integrale onderzoeksrapport naar grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik bij uitvoeringinstantie Ferm Werk niet onder ogen, meldt de Woerdense collegewoordvoering desgevraagd. Raadsleden konden via de griffier een schriftelijke verklaring inzien, die per gemeente (Montfoort, Oudewater, (Bodegraven-Reeuwijk, Woerden) door de verantwoordelijk wethouder ook werd voorgelezen aan de fractievoorzitters.

’Niet doorgelezen’

Toch zegt Lenie van Leeuwen van de Woerdense collegefractie Lijst Van der Does met een persoonlijke code het hele rapport te hebben gelezen. „Iedereen heeft die mogelijkheid gekregen.” Inwonersbelangen beaamt dat. „Er was een bijeenkomst in vertrouwen waarin over deze situatie gesproken is. Daarbij is het rapport toegelicht”, zegt fractievoorzitter Hendrie van Assem. „Ik heb het niet doorgelezen. Daarvoor moest je naar de kluis van de gemeente.”