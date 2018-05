Terrorist Parijs was bekend

Met een mes in de rechterhand, het lemmet slechts 10 centimeter lang, loopt Khamzat Azimov rond tien voor negen de Rue Monsigny in. Het is druk in de straten rondom de Opéra Garnier, waar veel theaters zitten. Vijf minuten later, als hij al een 29-jarige Parijzenaar om het leven heeft gebracht en vier anderen heeft verwond, loopt hij op twee toegesnelde agenten af met de woorden ’schiet dan, schiet dan, ik steek je overhoop!’. De een probeert hem tevergeefs uit te schakelen met een taser, de ander lost twee schoten en doodt hem.

De piepjonge dader werd in 1997 in Tsjetsjenië geboren en kwam in 2000 met zijn ouders naar Frankrijk. In 2004 kreeg het gezin een vluchtelingenstatus, in 2010 werd Azimov genaturaliseerd. Zes jaar later verscheen hij op de radar van de inlichtingendiensten, omdat hij met een paar anderen naar Syrië wilde gaan. Hij belandde op de zogenaamde FSPRT-lijst voor religieuze radicalen. Azimov leek een ’volgend type’ te zijn en werd sindsdien ’licht’ in de gaten gehouden. Een jaar geleden werd hij door de veiligheidsdiensten gehoord, omdat hij iemand kende die in contact stond met een persoon in Syrië. De FSPRT-database is opgezet in 2015 na de aanslag op Charlie Hebdo. In februari van dit jaar stonden er bijna 20.000 personen op, van wie er enkele duizenden permanent worden gevolgd. De rest wordt steekproefsgewijs in de gaten gehouden.

Gisterochtend is het appartement van de ouders van de dader in Parijs doorzocht. Zij zijn allebei aangehouden voor verhoor, net als een vriend van de jihadist. Gisteravond gaf Islamitische Staat een video vrij waarin de vermoedelijke dader trouw zweert aan Abu Bakr Al-Baghdadi, de leider van het kalifaat. Mocht het om de terrorist gaan – zijn gezicht is deels bedekt –, dan blijkt dat hij in ieder geval digitaal contact had met de groepering.

Omdat de dader een bekende van de veiligheidsdiensten is, laaide de discussie meteen weer op wat Frankrijk moet doen met geregistreerde radicalen. Op een paar daders na waren alle jihadisten die sinds Charlie Hebdo toesloegen, bij de diensten geregistreerd. De leider van Les Républicains, Laurent Wauqiez, herhaalde het voorstel dat hij deed na de gijzeling nabij Carcassonne in maart: de gevaarlijkste radicalen opsluiten, degenen zonder Franse nationaliteit uitzetten en ’haatzaaien jegens Frankrijk’ strafbaar stellen. Aan dat voorstel zitten veel juridische haken en ogen, en deze maatregelen hadden de aanslag van afgelopen zaterdag bovendien niet kunnen voorkomen.