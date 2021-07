Quinsy Gario uit BIJ1 gezet, vanwege ’signalen dat niet iedereen zich veilig voelde’

BIJ1 liet het advocatenbureau Van Overbeek De Meyer de zaak onderzoeken. Volgens de woordvoerder is het bestuur „geschrokken” van de resultaten. Daarom volgde de partij het advies op om Gario’s lidmaatschap in te trekken. De partij laat zich niet uit over de aard van de over Gario ontvangen signalen.

Gario zegt dat de afgelopen tijd geprobeerd is om „mijn bestaan binnen de partij te bemoeilijken.” Hij had juist zelf „pestgedrag en machtsmisbruik” binnen de partij aan de kaak willen stellen, al wil hij er niet over speculeren of dat een reden is waarom hij uit de partij is gezet.

Quinsy Gario is vooral bekend van zijn rol in het antiracismedebat en zijn rol bij Zwarte Piet is Racisme. Gario wilde als kandidaat van BIJ1 racisme en geweld tegen zwarte mensen bestrijden, schrijft Trouw.

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen afgelopen maart haalde de partij 1 zetel die momenteel wordt ingenomen door Sylvana Simons. Gario is de tweede man die in het geval dat Simons een stap terug zou doen haar vervanger is. Als zich zo’n situatie voordoet wordt er niet gekeken naar partijlidmaatschap, maar welke plek iemand heeft op de kieslijst.

Een tijdelijk verlof van Simons is volgens Trouw niet ondenkbaar, omdat Simons onlangs bekendmaakte dat artrose heeft. Vanwege haar gezondheidsklachten heeft ze al eens eerder een debat vroegtijdig moeten verlaten.