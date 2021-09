Iets meer coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Op de verpleegafdelingen liggen nu 450 patiënten, 15 meer dan zondag. Op de intensive cares nam het aantal toe met 3 tot 208.

Op de ic’s werden afgelopen etmaal 10 nieuwe coronapatiënten binnengebracht. Op de verpleegafdelingen werden 41 mensen opgenomen. Het LCPS gaf eerder aan dat de instroom van coronapatiënten stabiel is en dat dit de komende tijd waarschijnlijk zo blijft met mogelijk een kleine daling.

1777 positieve coronatests, laagste aantal in ruim twee maanden

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 1777 positieve coronatests geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Voor het eerst sinds 5 juli, ruim twee maanden geleden, zijn er minder dan 2000 nieuwe gevallen in een dag tijd. Volgens het RIVM zijn er geen aanwijzing voor een verstoring bij het doorgeven van de testuitslagen.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het instituut 16.433 meldingen van positieve tests, gemiddeld 2348 per dag. Dat is het laagste niveau sinds half augustus.

In Amsterdam kwamen 123 besmettingen aan het licht, het laagste aantal voor de hoofdstad sinds 2 augustus. Rotterdam registreerde 100 positieve tests.

Het aantal sterfgevallen steeg met vier. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in de afgelopen dag zijn overleden, want het kan even duren voor het RIVM bericht krijgt dat iemand aan corona is gestorven.