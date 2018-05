Bloedbad bij aanslagen op Indonesische kerken

De daders sloegen toe in de vroege ochtend, toen de kerkgangers arriveerden voor de zondagsdienst. Twee zoons van 16 en 18 reden op brommers naar een kerk, waar zij de bommen die ze op hun lichaam droegen, tot ontploffing brachten. De vader reed vervolgens een auto met een groot explosief en enkele kleinere rond zijn middel het terrein van een andere kerk op, nadat hij zijn vrouw en twee jongere kinderen had afgezet bij de derde kerk. Daar bliezen de moeder en haar dochters van 9 en 12 zichzelf op. Een vierde aanslag, op de kathedraal van Surabaya, is verijdeld doordat de aanslagpleger werd gearresteerd.

Volgens de baas van de nationale politie, Tito Karnavian, had het gezin banden met Jamaah Ansharut Daulah (JAD), een extremistische groep die is gelieerd aan Islamitische Staat. De familie zou in Syrië zijn geweest. Het gezin werd vorig jaar met andere Indonesiërs gedeporteerd door Turkije. De leider van JAD, Zainal Anshori, kreeg in februari zeven jaar cel voor het beramen van wapensmokkel uit het zuiden van de Filipijnen. Zijn groep zou ook verantwoordelijk zijn voor andere aanslagen in Indonesië. De aanslagen van gisteren waren de eerste in Indonesië, die zijn opgeëist door Islamitische Staat.

Indonesië kreeg veel lof voor zijn succesvolle bestrijding van terreur na de bomaanslagen op Bali in 2002. Maar de opkomst van IS heeft een nieuwe generatie van militanten geïnspireerd. Door de groeiende intolerantie in de afgelopen jaren nemen geweld en discriminatie tegen minderheden in het land schrikbarend toe. Vrouwelijke jihadisten zijn er steeds actiever, maar het is de eerste keer dat kinderen zijn gebruikt om een aanslag te plegen in het land met de grootste moslimbevolking ter wereld.