Enclave is opnieuw twistappel

Daarmee dreigt de oorlog in de onderbuik van de voormalige Sovjet-Unie weer terug te keren. De Azerische minister van Defensie, Zakir Hasanov, hekelde het afgelopen weekend de in zijn ogen ’roekeloze’ verklaringen van het nieuwe leiderschap in Jerevan, kort nadat Pasjinian een bezoek had gebracht aan de omstreden enclave en daarbij verklaarde dat zijn recente ’fluwelen revolutie’ de opmaat zal zijn tot volledige erkenning van de autonome status van Nagorno-Karabach.

„Dit is onacceptabel”, laat het ministerie van Defensie in Bakoe weten. „Het Azerische leger is volledig klaar voor het uitvoeren van grootschalige militaire operaties.”

Het sprookjesachtige Nagorno-Karabach, met zijn aan Zwitserland denkende bergen, wordt voornamelijk bewoond door etnische Armeniërs. Na een oorlog van 1988 tot 1994 tussen Armenië en Azerbeidzjaan, waarbij ruim 30 duizend mensen omkwamen en velen ontheemd raakten, riep de enclave de autonomie uit. Maar de internationale gemeenschap beschouwt het nog altijd als een deel van Azerbeidzjan, terwijl geen enkel land de onafhankelijkheidsverklaring in 1991 tot dusver heeft erkend.

Kort nadat de immer in legeroutfit geklede Pasjinian een week geleden aan de macht kwam, beloofde hij bereid te zijn met Bakoe te onderhandelen ’op basis van de gelijkheid van de volkeren en het recht op zelfbeschikking’. Maar het rijke Bakoe, dat zwemt in het oliegeld, lijkt niet van plan met de voormalige rebel die nu in Jerevan de lakens uitdeelt, mee te gaan. Tot dusver heeft Moskou zich vrijwel afzijdig gehouden van de recente opstand in Armenië, voornamelijk omdat die niet gericht was tegen Rusland (zoals eerder bijvoorbeeld in Oekraïne), maar een interne strijd betrof tegen de corruptie van de Republikeinse partij van oud-president Serzj Sarkisian.

Ook in buurland Georgië was het dit weekend onrustig en stapte een massa van 4000 mensen afgelopen zaterdagnacht de straat op, uit protest tegen een politieoptreden tegen vermeende drugdealers in nachtclubs. Volgens de demonstranten, voornamelijk jongeren uit de bloeiende club-scene in Tbilisi, wil het conservatieve leiderschap het nachtleven en een humaan drugsbeleid verder aan banden leggen.