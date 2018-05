Spanningen rond verhuizing Amerikaanse ambassade

Israël heeft duizenden extra soldaten aan de grens met de Gazastrook geposteerd, terwijl in Jeruzalem een grote politiemacht op de been is. Een Amerikaanse delegatie arriveerde gisteren al in Israël, met onder meer Ivanka Trump en Jared Kushner. President Trump zal de gasten via een beeldscherm toespreken.

De ceremonie legt, na de ruzie over de Iran-deal, opnieuw de groeiende kloof tussen Amerika en Europa bloot. Slechts een klein aantal EU-landen zal bij de plechtigheid vertegenwoordigd zijn. De rest, waaronder Nederland, is faliekant tegen de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël door Trump.

Het wordt sowieso een spannende week in het heilige land. Morgen gaan de Palestijnen de straat op om de ’Nakba’ te herdenken: de ’ramp’ van de stichting van Israël, precies 70 jaar geleden. ’s Avonds begint bovendien de ramadan, de heilige islamitische vastenmaand die doorgaans ook voor extra spanningen zorgt.

Alle ogen zullen vooral gericht zijn op Gaza, waar Hamas dreigt het grenshek met ’honderdduizenden’ te bestormen. Bij protesten kwamen de afgelopen weken al vele tientallen Palestijnen om het leven. Naast Israël voeren ook Egypte en Europa de druk bij Hamas op, om een bloedbad af te wenden. De kans lijkt echter klein dat de terreurbeweging in de Gazastrook gehoor geeft aan deze bemiddeling.

De Amerikanen houden ook rekening met onrust in de rest van het Midden-Oosten. Het heeft, uit angst voor gewelddadige protesten, mariniers naar verschillende landen gestuurd om daar de ambassades te beschermen.

Hoewel de Amerikaanse ambassade vandaag officieel haar deuren opent in Jeruzalem, in het gebouw waar nu het consulaat gevestigd is, zullen de meeste diplomaten voorlopig in Tel Aviv blijven werken. De verhuizing is een proces van vele jaren.