Tientallen vermisten, gewonden en dode na instorten appartementencomplex Miami

Een groot deel van het gebouw met twaalf verdiepingen bezweek in de nacht van woensdag op donderdag. De vermisten zijn bewoners van het gebouw. Het is niet duidelijk of ze thuis waren. Sommige appartementen zijn van mensen die er alleen in de winter wonen.

Speurhonden

Honderden brandweer- en politiemensen uit de wijde omtrek van de Amerikaanse kustplaats zijn massaal uitgerukt om de puinhopen in Surfside te doorzoeken. Er worden ook speurhonden ingezet.

Aan een andere kant van het gebouw heeft de brandweer onder meer met ladders bewoners van balkons gered.

’Alsof een bom is ingeslagen’

Het pand is aan de zeezijde voor de helft als een kaartenhuis ineengestort. Het is nog onbekend hoeveel mensen er waren in het gebouw met meer dan 130 appartementen. Het ging om grote nogal dure appartementen waar er ook een aantal te koop zijn aangeboden.

Het pand stamt uit 1981. Hoe het gebouw kon instorten, is nog onduidelijk. Voor burgemeester Burkett is het nog een compleet raadsel: „Ik kan het niet omschrijven, het is alsof een bom is ingeslagen, alsof het een pand was zoals die wel eens in de Derde Wereld plots instorten, het is plat als een pannenkoek geworden, van elke verdieping is nog geen 30 centimeter puin over.”