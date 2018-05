Recordbezoek Keukenhof, jongere komt ineens ook

Dat zegt directeur Bart Siemerink nadat het park zondag is gesloten. ,,We begonnen dit seizoen voorzichtig, maar mede door het mooie weer was de belangstelling de laatste weken groter dan ooit. Op topdagen hadden we meer dan 60.000 bezoekers. Omdat we fors investeerden in bereikbaarheid, parkeerplaatsen en ruimte, konden we die aantallen goed aan”, zegt hij.

Opvallend is volgens hem dat de gemiddelde leeftijd van de bezoekers is gedaald naar 46 jaar. ,,Meer groepen jongeren en families met kinderen willen de tulpen en andere bollen als typisch Hollands icoon zien. Wij zijn al druk bezig met 2019, ons 70-jarig jubileum. Dan is het thema Flower Power”, aldus Siemerink.

De gemeten tevredenheid van de bezoekers was volgens hem in 2018 een negen.