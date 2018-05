Opnieuw tal van doden door noodweer India

Ⓒ EPA

DELHI - Door zware stormen in India zijn zondag opnieuw tal van doden gevallen. De media spreken van zeker veertig. In de noordelijke staat Uttar Pradesh kwamen volgens de rampenbestrijdingsdienst ten minste zeventien mensen om het leven. Ook in West-Bengalen en Andhra Pradesh zijn door het noodweer verscheidene dodelijke slachtoffers te betreuren. Blikseminslag en huisinstorting worden het vaakst genoemd als oorzaak.