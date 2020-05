Agent die knie in nek zwarte arrestant drukte nu opgepakt

Op beelden is te zien hoe de agent minutenlang zijn knie in de nek van Floyd drukte, terwijl deze smeekte om zijn leven en liet weten geen lucht te kunnen krijgen. Later overleed Floyd op weg naar het ziekenhuis. De vier betrokken agenten zijn inmiddels ontslagen.

Justitie in het Amerikaanse Hennepin County in Minnesota stelt nu dat agent Derek Chauvin verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van de ongewapende man.

Aanklager Mike Freeman maakte vrijdag bekend dat de witte Chauvin in hechtenis is genomen vanwege de dood van Floyd. „We hebben bewijs. We hebben de video van de burger. Het afschuwelijke, afschuwelijke, verschrikkelijke ding dat we nu keer op keer hebben bekeken.”

Freeman zei dat later meer bekend zal worden gemaakt over de vervolging van de ontslagen agent. Hij verwacht dat ook andere politiemensen die betrokken zijn bij de aanhouding strafrechtelijk aangepakt zullen worden. Er loopt nog een onderzoek naar hun rol.

De dood van Floyd wekte door het hele land woede. In Minneapolis kwam het tot rellen en plunderingen.

Let op beelden kunnen als schokkend worden ervaren:

Er zijn ook nieuwe beelden opgedoken van de fatale arrestatie van Floyd. Op een 18 seconden durende video is vanuit een ander perspectief te zien hoe maar liefst drie politieagenten boven op Floyd zitten. Een vierde agent kijkt toe.