Jongen (14) twee dagen achter elkaar beroofd door mogelijk dezelfde dader

Kopieer naar clipboard

Beeld ter illustratie

KOOG AAN DE ZAAN - Een 14-jarige jongen is twee dagen achter elkaar beroofd door mogelijk dezelfde dader. Op donderdag 2 februari gebeurde dat in Koog aan de Zaan, een dag later in Assendelft.