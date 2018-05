Marine wordt weer leuk: uitje naar New York

Zo mag patrouilleschip Zr.Ms. Holland, dat op drugsmissie is in het Caribisch gebied, op weg naar huis een tussenstop maken van vier dagen in New York. „Het is niet zo dat we voor de fun de wereld overvaren. Maar dat betekent niet dat je geen aantrekkelijk vaarprogramma kan samenstellen”, verklaart Commandant Zeestrijdkrachten Rob Kramer het passagieren in de VS in een interview met De Telegraaf.

„We zijn vanwege de bezuinigingen wel erg spartaans voor onszelf geworden. Dat corrigeren we nu. Je komt toch ook bij de marine om iets van de wereld te zien?” De omslag sluit aan bij de defensieplannen van minister Bijleveld en staatssecretaris Visser (Defensie), die volop inzetten op behoud en werving van personeel, misschien wel hun grootste uitdaging voor de komende jaren.