Moslims overal ter wereld straat op om Macron

Dat schrijft Al Jazeera in een liveblog over de spanningen tussen Europa en de islamitische wereld. Volgens de Egyptische president Abdel-Fattah al-Sisi stopt de vrijheid van meningsuiting zodra meer dan 1,5 miljard mensen worden beledigd. „Wij hebben ook rechten. Wij hebben het recht om niet gekwetst te worden”, zei hij.

Sisi benadrukte wel dat hij iedere vorm van terrorisme of geweld in naam van het geloof afkeurt.

Protesten

De opstand tegen Frankrijk raast de hele wereld over. In Bagladesh gingen honderden aanhangers van de Oikya Jote-partij de straat op. ’De grootste terrorist ter wereld is Emannuel Macron’ stond op borden te lezen, of ’Stuur de Franse ambassadeur het land uit’. Ook in Somalië werd gedemonstreerd tegen Frankrijk.

Aanhangers van de islamitische partij gooien schoenen naar de beeltenis van Emmanuel Macron. Ⓒ Hollandse Hoogte / SIPA Press

Ook in Iran krijgt het land een veeg uit de pan. President Hassan Rouhani noemt het verdedigen van de cartoons ’onethisch’. In een tv-toespraak wees Rouhani erop dat vrijheid hand in hand moet gaan met respect. Ayatollah Ali Khamenei spreekt van een ’stomme daad’.

„Westerlingen moeten begrijpen dat de grote profeet van de Islam wordt geliefd door alle moslims en vrijheidsaanbidders over de hele wereld”, aldus Rouhani.

Somaliërs verbranden de Franse vlag. Ⓒ AP

Erdogan

Ook de Turkse president Tayyip Erdogan, die eerder de aanval opende op Emmanuel Macron en ook PVV-leider Geert Wilders, benadrukte in een toespraak in het parlement dat het ’een kwestie van eer’ is. Volgens hem willen westerse landen ’de kruistochten’ nieuw leven inblazen.

