OM: doodgestoken Joshua en verdachte ’zochten elkaar op’

Bloemen op de plaats waar een 15-jarige jongen is doodgestoken in de Rotterdamse wijk Beverwaard. Ⓒ ANP

Rotterdam - De 15-jarige Joshua die vorige week bij een steekincident in de Rotterdamse Beverwaard om het leven is gekomen, bleek net als zijn even oude belager een mes op zak te hebben. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam maandag. Volgens justitie is een ruzie tussen de twee tieners de oorzaak van het steekgeweld.