Stokstaartjes en aapjes vertederen de vele bezoekers, maar gemeente dreigt Texel Zoo met sluiting

„We zijn zwaar teleurgesteld in het college. Zeker na zoveel jaren”, zegt eigenaar Martijn Padberg. In zijn dierentuin zijn stokstaartjes, penseelaapjes, wallaby’s, exotische vlinders, vogels en reptielen te zien. Die trekken in niet-coronajaren zo’n 25.000 bezoekers naar de Schorrenweg.

Het handhavingstraject begon al in 2017. Toen Padberg het bedrijf eind 2016 kocht constateerde de gemeente dat het voormalige tuincentrum Eureka geheel was veranderd in een dierentuin en dat is niet toegestaan bij de bestemming Detailhandel - Tuincentrum. Het werd een slepende kwestie, die nu pas heeft geresulteerd in een definitief ’nee’ van het college.

B en W baseren zich op verschillende argumenten. Op basis van het bestemmingsplan is het houden en kweken van dieren alleen toegestaan als de hoofdfunctie van het bedrijf tuincentrum is. Er zijn te weinig parkeerplaatsen voor een dierentuin en volgens het college kunnen die alleen aangelegd worden als er agrarische gronden voor worden opgeofferd. De roofvogelshows vonden al plaats op agrarische grond. Dagrecreatie past volgens B en W niet in een agrarisch gebied en het toestaan hiervan zou tot precedenten leiden.

’Texelse kernwaarden’

Het college wijst er ook op dat een dierentuin niet past binnen de Texelse kernwaarden: ’De dierentuin in de huidige vorm, met exotische dieren, heeft geen relatie met Texel (zoals bijvoorbeeld Ecomare die heeft), en ook niet met de natuur en het landschap op Texel.’ Tenslotte zou bij de gewenste uitbreiding de minimale afstand tot de buren niet haalbaar zijn, en dat zou in de toekomst tot geur- en geluidsoverlast leiden.

Martijn Padberg ziet geen kans om weer een tuincentrum te gaan exploiteren om daarnaast de dierentuin in stand te kunnen houden: „Een tuincentrum is verliesgevend. Ik zou een slecht ondernemer zijn als ik dat zou doen.”

Hij heeft geen goed woord over voor de redenatie van het college. „Die Texelprincipes en kernwaardes zijn pas in 2014 door de gemeente aangenomen, terwijl de dierentuin al in 1999 is begonnen en in 2006 grootschalig is geworden. Eerder heette het Vogelbush Eureka en nu Texel Zoo; wat is het verschil? Er zit ook dagrecreatie bij de bestemming, het mag dus gewoon.”

Stress

Padberg vervolgt: „De gemeente zegt zelf dat er geen klachten over het parkeren zijn. De tekeningen van een architect voor de parkeerplaats zijn door de ambtenaren in orde bevonden. Ik heb al flink wat kosten gemaakt en dat ik al die jaren niet door kon gaan met mijn bedrijfsplannen is financieel ook een strop. Daar kwamen de sluiting door de coronamaatregelen en de hoge energieprijzen nog eens bij. De gemeente vergeet dat hier mensen werken. Stress is niet goed voor dieren, maar ook niet voor mensen. Dit gaat niet in je kouwe kleren zitten.”

Het college geeft toe dat er ook redenen vóór legalisatie zijn: ’De dierentuin is een slechtweervoorziening en kan als dagrecreatieve voorziening een aanvulling zijn op het bestaande aanbod. En het handhavingstraject heeft al zo lang geduurd.’c

Dwangsom

Dat laatste is volgens B en W echter niet alleen aan de gemeente te wijten. Na zienswijzen tegen een vooraankondiging en een bezwaarschrift tegen de lastgeving onder dwangsom die de gemeente verstuurde, werd de behandeling aangehouden. Daarna dienden de exploitanten van Texel Zoo in november 2019 een aanvraag in voor een omgevingsvergunning. Op verzoek van de gemeente leverden zij verschillende malen een ruimtelijke onderbouwing aan, die echter steeds niet aan de eisen voldeed. En tenslotte lag de zaak vanaf augustus 2021 tot juli 2022 stil omdat de behandelaar van de zaak werd gewisseld.

Martijn Padberg heeft al meerdere lokale politici op de koffie gehad om de zaak ter plaatse te bespreken en verwacht ook de komende dagen bezoek. Hij is van plan om woensdag 5 april in te spreken in de gemeenteraadscommissie.